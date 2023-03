L'amore per Elden Ring è cieco: star della serie Netflix vuole Godfrey e Godrick per figli

La passione per Elden Ring può essere il perfetto viatico per un buon rapporto di coppia? Deve essere questo il dubbio balenato nella mente di un concorrente di L'Amore è Cieco, tanto da spingerlo a chiedere alla propria partner di chiamare i futuri figli con i nomi di alcuni dei boss più infami dell'Interregno!

Smessi i panni del Senzaluce, Zack Goytowski ha colto l'opportunità offertagli da una cena con Irina Solomonova per 'animare la serata' organizzata dai curatori della quarta stagione della serie Netflix trasformando il suo amore per Elden Ring in un argomento di conversazione tra piccioncini.

L'inusuale strategia adottata da Zack per scoprire se la sua partner condividesse la medesima passione per il capolavoro open world di FromSoftware lo ha indotto, che ci crediate o meno, a chiedere alla sua dolce metà se fosse disposta a chiamare i loro futuri figli con i nomi di Godfrey o Godrick.

Come possiamo facilmente intuire, il tentativo compiuto dal single di L'Amore è Cieco con la passione per Elden Ring si è tradotto in un mezzo disastro, con Irina in evidente imbarazzo nel reagire con incredulità alle proposte del suo corteggiatore. Con queste premesse, nelle prossime puntate di L'Amore è Cieco il buon Zack dovrà faticare non poco per riconquistare le attenzioni di Irina e riuscire a impalmarla con l'Anello Ancestrale...!

Prima di lasciarvi ai commenti, e al video del buco nell'acqua compiuto da Zack con la sua 'romantica' proposta a Irina, vi ricordiamo che da qualche giorno è disponibile l'atteso update Ray Tracing di Elden Ring.