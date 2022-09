L'amore per PS2 non ha confini? La storia di Mr PlayStation 2

I videogiochi e l'hardware della storica PlayStation 2 occupano ancora oggi un posto speciale nei cuori di moltissimi appassionati, che ricordano con affetto le ore trascorse sulla console di casa Sony.

Sin dal momento del lancio, PS2 seppe conquistarsi l'affetto del pubblico, con moltissimi giocatori pronti a tessere le lodi dell'hardware. In questo contesto, si verificò un caso decisamente insolito, in quel del Regno Unito. Nel 2002, un uomo britannico di 29 anni decise infatti di cambiare il proprio nome, con l'intento di omaggiare la console. Nella contea di Oxford, presso la cittadina di Banbury, l'ufficio anagrafe si vide così recapitare una richiesta alquanto peculiare. Dan Holmes domandava infatti di poter modificare il proprio nome in...Mr PlayStation 2.



A quanto pare, la domanda fu approvata dalle autorità e l'uomo divenne legalmente Mr PlayStation 2. Ad oggi, si sono però perse le tracce del caso, che dopo aver attirato persino l'attenzione della BBC, pare essere stato dimenticato. Una circostanza che tuttavia potrebbe avere una spiegazione piuttosto semplice. Stando alle ricerche effettuate dalla redazione di PlayStation Lifestyle, sembra infatti che Mr PlayStation 2 abbia in seguito deciso di tornare ad essere Dan Holmes, proprio nell'anno di avvio di quella che sarebbe stata la lunga carriera di PlayStation 3.