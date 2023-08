Amored Core VI parte bene: FromSoftware al primo posto in UK

Mentre Bandai Namco annuncia Custom Mech Wars, i letali robottoni di casa FromSoftware mettono a segno un ottimo debutto sul mercato del videogioco britannico.

I dati di vendita aggiornati a sabato 26 agosto eleggono infatti Armored Core VI: Fires of Rubicon come gioco più venduto della settimana nel Regno Unito. L'action dall'ambientazione post-apocalittica confezionato dagli autori di Elden Ring, Dark Souls e Bloodborne si è dunque conquistato la fiducia di moltissimi appassionati, che hanno deciso di cogliere l'occasione per (ri)scoprire l'immaginario di Armored Core.



A condividere il podio britannico con Armored Core VI, troviamo due importanti esclusive Nintendo, con Mario Kart 8: Deluxe e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rispettivamente in seconda e terza posizione. Di seguito, trovate la Top 10 completa:

Armored Core VI: Fires of Rubicon Mario Kart 8: Deluxe The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom FIFA 23 Hogwarts Legacy LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mortal Kombat 11 Ultimate Minecraft - versione Nintendo Switch The Witcher III: Wild Hunt - Game of the Year Edition Grand Theft Auto V

Presente all'appello anche FIFA 23, nonostante l'imminente debutto di EA Sports FC 24, insieme al magico open world di Hogwarts Legacy. Assente invece dalla classifica settimanale l'acclamato Baldur's Gate III, per il momento disponibile solo su PC ma presto in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.