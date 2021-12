Amouranth accusa Twitter di Shadow Ban, il ban totale da Instagram continua

Mentre continua il ban di Amouranth da Instagram, la celebre streamer e imprenditrice digitale (e non solo) accusa Twitter di aver messo in Shadow Ban il suo profilo, di fatto rendendo difficile per la community trovare i suoi Tweet.

Amouranth è la donna più seguita del 2021 su Twitch e nel mese di dicembre Amouranth è diventata una modello di Playboy stringendo una collaborazione con la celebre testata di lifestyle per adulti. Tuttavia l'anno che sta per terminare non è stato tutto rose e fiori dal momento che

Kaitlyn Siragusa (questo il vero nome della ragazza) è stata bannata da Instagram, TikTok e Twitch, generando non poche polemiche.

Nel momento in cui scriviamo il ban definitivo da Instagram permane e l'azienda di Mark Zuckerberg non sembra avere nessuna intenzione di cambiare idea, a quanto sembra però Amouranth sarebbe in Shadow Ban su Twitter, seppur non ci siano conferme da parte del social network.

Nelle scorse ore un utente ha scritto all'assistenza di Twitter sottolineando alcune difficoltà nel trovare il profilo ed i Tweet di Amouranth, la streamer ha retwittato il messaggio taggando il supporto tecnico per chiedere spiegazioni su questo presunto Shadow Ban che sembra però essere decisamente reale. Come si evolverà la vicenda? Al momento nessun commento è giunto da parte di Twitter.