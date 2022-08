Amouranth allarga il suo business con un negozio NFT solo per adulti

Nonostante riesca a racimolare racimolare 1,5 milioni di dollari al mese grazie ad OnlyFans, la popolare Kaitlyn "Amouranth" Siragusa sta collaborando da qualche tempo al lancio di una piattaforma concorrente, nota come Shush Club, in qualità di Brand Advisor.

Amouranth, che con 5,5 milioni di follower risulta essere la streamer più seguita su Twitch dopo Pokimane (che di seguaci ne ha invece 9 milioni), aveva avviato un'attività anche su OnlyFans giudicandolo un ambiente più sicuro rispetto alla piattaforma viola. Nonostante ciò, da tempo intende lasciare pure OnlyFans, sebbene - forse trattenuta dagli ingenti guadagni - non abbia mai concretizzato il suo abbandono.

In questi giorni sta tuttavia compiendo un altro importante passo in direzione opposta, avendo avviato una vera e propria partnership con Shush Club, una vetrina per creatrici e creatori di contenuti che a suo dire rivoluzionerà il settore con "pagamenti istantanei e un portale marketing in grado di mettere in contatto content creator con agenzie di marketing e accordi pubblicitari". Con la sua tecnologia basata sulla blockchain, intende rappresentare un'alternativa alle altre piattaforme per offrire a content creator e fan "l'accesso ad opportunità di marketing ed investimenti remunerativi in uno spazio sicuro, efficiente ed equo". In aggiunta ai "media format tradizionali", offrirà anche un marketplace per NFT solo per adulti, per dare l'opportunità ai content creator di "entrare con facilità in questo mercato lucrativo".

Amouranth rappresenta dunque la Brand Advisor di Shush Club, in altre parole si sta impegnando per fornire la propria consulenza alla neonata piattaforma e per promuoverne il lancio sui suoi canali social.