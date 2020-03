Amouranth bannata da Twitch, si ritrova con 300.000 follower in meno

Colpita da un ban della durata di 24 ore, la streamer Kaitlyn "Amouranth" Siragusa ha trovato una brutta sorpresa al ritorno su Twitch, potendo contare su circa 300.000 follower in meno rispetto al periodo immediatamente precedente al ban. Ma cosa è successo esattamente?

Il 12 marzo Amouranth poteva contare su oltre 1.41 milioni di follower, il giorno successivo questo numero è sceso a 1.17 milioni. Già a settembre la Twitcher si è scontrata con un problema simile, dopo un ban i suoi follower sono aumentati di 410.000 salvo poi riscendere nuovamente a causa apparentemente di un bug della piattaforma, anche in questo caso le cose dovrebbero andare in maniera simile e nel giro di pochissime ore il numero dei follower di Amouranth dovrebbe tornare alla normalità.

Kaitlyn è nota per le sue trasmissioni a tema spinto ed è stata bannata da Twitch più e più volte ma mai in maneira definitiva, secondo molti grazie ai suoi numeri, con oltre un milione di follower attivi bannare a vita la streamer rappresenterebbe un danno economico non di poco conto per la piattaforma Amazon.

E voi cosa ne pensate? Seguite Amouranth su Twitch? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.