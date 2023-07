Amouranth ne combina un'altra: contratto con Kick a rischio per un 'balletto' di troppo

Il contratto milionario siglato da Amouranth con Kick appena un mese fa è già a rischio: tutta colpa di un 'balletto' che la celebre streamer e imprenditrice statunitense ha eseguito nel corso di una diretta sulla piattaforma social nata per fare concorrenza a Twitch.

Il 'fattaccio' è accaduto nel pomeriggio di domenica 16 luglio durante il DJ set in cui Amouranth si stava cimentando in diretta per intrattenere i tanti follower del suo nuovo canale Kick. Nel vivo della performance, la streamer e imprenditrice americana si è lasciata prendere dal brano e ha iniziato a twerkare.

Che c'è di male, verrebbe da esclamare ripensando alle ben più esplicite performance ASMR di Amouranth su Twitch e altre piattaforme per adulti che le sono costate numerosi ban e critiche d'ogni sorta? Eppure, le linee guida di Kick vietano in maniera esplicita ogni genere di contenuto sessualmente allusivo come il twerking e altri balletti analoghi, da qui le proteste sollevate da una parte della community che chiede a gran voce la sospensione di Kaitlyn Siragusa da Kick.

Tra i tanti utenti che stanno partecipando a questa accesa discussione sui social, c'è chi ricorda le parole pronunciate ad aprile da Eddie Craven: il co-fondatore di Kick spiegò chiaramente che il twerking viola le regole della piattaforma sui contenuti sessualmente allusivi, soprattutto se eseguito da streamer professionisti che se ne servono per attrarre nuovi follower.