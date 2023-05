Amouranth, che hai combinato stavolta? Nuovo ban su Twitch per la streamer ASMR

Dopo aver inaugurato il 2023 spiegando ai propri fan che Amouranth avrebbe continuato a fare video ASMR, Kaitlyn Siragusa ha ricevuto un nuovo ban su Twitch: era dal giugno del 2021 che la nota imprenditrice e creatrice di contenuti non veniva estromessa dalla piattaforma di streaming. Cosa è successo?

"Questo canale è temporaneamente non disponibile a causa di una violazione delle Linee Guida della Community o dei Termini di Servizio", recita il messaggio che 'accoglie' quest'oggi, giovedì 4 maggio, tutti coloro che provano ad accedere al canale Twitch di Amouranth.

Nel momento in cui scriviamo, la celebre streamer statunitense non si è ancora affacciata sui social per fornire un chiarimento ai tanti follower che seguono le sue chiacchierate gesta su Twitch (e non solo), come i video ASMR che portarono al ban di Amouranth nel 2021 da Twitch, TikTok e Instagram per i contenuti 'espliciti' delle sue trasmissioni dal vivo.

I dubbi sul silenzio mediatico di Amouranth e sulle motivazioni addotte da Twitch per estrometterla (non sappiamo se temporaneamente o meno) dalla piattaforma vengono alimentati dalle tempistiche scelte dai curatori di Twitch per comminare questa punizione: la streamer americana non trasmetteva dall'1 maggio, di conseguenza il ban dal 'portale viola' è sopraggiunto dopo tre giorni di inattività.

Sapevate che Amouranth è stata la streamer di Twitch più popolare del 2022?