Amouranth sul ban da Twitch, TikTok e Instagram: colpa della maschera da piccione?

Amouranth si è resa protagonista di un'impresa unica, sebbene tutt'altro che virtuosa: la nota streamer ASMR Kaitlyn Siragusa è stata bannata contemporaneamente da Twitch, TikTok e Instagram. I motivi che hanno condotto alla sua tripla sospensione sono ancora ignoti, esattamente come la durata dei ban: Amouranth non sa ancora se e quando tornerà.

Per quanto riguarda Twitch, Amouranth è arrivata al quinto ban della sua carriera da streamer ASMR. Mentre attende delucidazioni sui motivi e la durata dalla sospensione, la ventisettenne americana ha affidato a YouTube alcuni dei suoi pensieri in merito: "Mi sembra davvero assurdo se ci penso. Instagram e Facebook vengono hackerate, e io vengo bannata. Twitch viene hackerata, e io vengo bannata. Sembra esserci un trend. È come se ci fosse una correlazione tra le due cose".

"Le aziende sono in rivolta, si danno fuoco dall'interno, eppure sono ugualmente riuscite a trovare il tempo per bannare Amouranth da entrambe le piattaforme. Questo sì che è molto importante". Amouranth non ha ancora capito cos'ha effettivamente scatenato il suo ban, anche se tra le principali indiziate sembra esserci la sua performance con la maschera di un piccione: "Sembra che a loro non piaccia la mia maschera da uccello ASMR. Qualsiasi cosa io abbia fatto ultimamente, devo trovarla, ma è ormai chiaro che a loro non sia piaciuta".