Amouranth cosa farà dopo OnlyFans? Svela futuro progetto e sorprende tutti

L’abbandono di OnlyFans da parte di Amouranth da lei annunciato ha sorpreso molti suoi follower e non solo, dato il successo che stava ottenendo tramite tale piattaforma e Twitch. Ma cosa farà dopo il suo ritiro? Finalmente abbiamo una idea più chiara del suo futuro, dato che la stessa Kaitlyn Siragusa lo ha svelato tramite i social network.

Su Twitter, infatti, dopo avere rivelato quanto guadagna mensilmente su OnlyFans ha voluto illustrare ai suoi follower ciò che farà in un futuro più o meno prossimo: per l’esattezza, ha annunciato che darà vita a un'agenzia "e-girl" per aiutare le content creator femminili emergenti a trovare successo. Questo arriva solo una settimana dopo il fatidico annuncio del ritiro dalla piattaforma per adulti.

Come scritto sul social nato per mano di Jack Dorsey, “io e il mio team ci stiamo preparando e stiamo crescendo in vista della nascita di una agenzia e-girl/OnlyFans a fine maggio o inizio giugno 2022. […] Servirà a tutte le donne interessate a ricevere aiuto nella ricerca di assistenti, editor o personale per la creazione di contenuti o per siti tipo OF”. In altri termini, aiuterà le content creator emergenti a seguire la sua strada.

Prima di tutto, però, la streamer si focalizzerà sulla produzione dello show Streamer Royale, annunciato qualche giorno fa e in arrivo nel corso di questa estate.