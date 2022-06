Amouranth criticata da un utente per aver investito in stazioni di servizio, lei risponde

Kaitlyn Siragusa sa sempre come far parlare di sé, nel bene e nel male. Dopo che Amouranth ha parlato del suo rapporto con gli hater, sottolineando come abbiano avuto un ruolo importante nella sua scalata verso il successo, la famosa streamer e imprenditrice è al centro di una nuova controversia tra i fan.

Molti utenti, infatti, puntano il dito contro la ragazza rea di aver acquistato due diverse stazioni di servizio nel novembre del 2021, Circle K e 7-Eleven, per risparmiare sulle tasse, in un'epoca in cui il prezzo della benzina sta aumentando considerevolmente attraverso gli Stati Uniti. Un follower, ad esempio, le ha detto di "doversi vergognare" per essere entrata nell'industria del gasolio, sottolineando come lei e chiunque sia coinvolto in questo business non pensa minimamente ai problemi del "99% della popolazione".

La risposta di Amouranth non è tardata ad arrivare: "Le stazioni di servizio rientrano nella categoria della distribuzione. Più stazioni in circolazione significa fare pressione per spingere verso il basso i prezzi", la sua replica. Fermo restando che, comunque, le grosse oscillazioni a cui sta andando incontro il gasolio negli Stati Uniti, e non solo, non sono certo legate agli investimenti della streamer.

Oltre alle discussioni, anche situazioni spiacevoli: uno stalker starebbe perseguitando Amouranth, con la donna che afferma di sentirsi minacciata dallo stesso individuo dallo scorso maggio e che sta costantemente monitorando la situazione.