Amouranth contro i suoi detrattori: i videogiochi sono pieni di contenuti sessuali

Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, la donna più seguita su Twitch, genera continuamente scalpore. I suoi controversi contenuti a sfondo sessuale l'hanno trasformata nel bersaglio per le critiche preferito di molti videogiocatori, che mal tollerano la sua presenza su uno sito di streaming principalmente rivolto al gaming.

Amouranth c'ha ormai fatto l'abitudine e non sembra affatto intenzionata a modificare lo stile dei propri contenuti. Tuttavia, nel corso di una recente documentario girato da VICE, non ha potuto fare a meno di rivolgersi ai suoi detrattori giudicando le loro critiche ironiche, dal momento che i videogiochi sarebbero pieni di contenuti controversi e donne sessualizzate. "È ironico che le persone abbiano dei problemi con le donne che accolgono la loro sessualità quando questi stessi contenuti si trovano in tutti i titoli che giocano adulti e teenager su Twitch. Ci sono donne vengono sessualizzate costantemente", ha spiegato la Siragusa.

Amouranth è poi scesa nei dettagli, nominando alcuni giochi ben specifici: "Ci sono giochi come Dead or Alive in cui ci sono solamente donne in bikini che si danno battaglia e mostrano il loro sedere. Poi c'è GTA, pieno di spogliarelliste. A quanto pare le donne vere non possono abbracciare la loro sessualità e trarne profitto, gli uomini però possono creare personaggi di videogiochi e venderli alle masse venendo accolti positivamente".

