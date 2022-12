Amouranth dispensa consigli ai giovani streamer: 'State lontani da Twitch!'

Dall'alto degli oltre 6 milioni di follower di Amouranth, Kaitlyn Siragusa si rivolge a tutti i giovani creatori di contenuti desiderosi di emergere in questo settore sempre più competitivo per consigliare loro di 'stare lontani da Twitch'.

Fresca vincitrice del premio ASMR degli Streamer Awards 2022, Amouranth ha partecipato all'ultima puntata di The Nightcap su Fox 26 Houston. Nel corso dell'intervista concessa a Carolina Sanchez, la sempre più famosa creatrice di contenuti e imprenditrice statunitense si è rivolta alla conduttrice di The Nightcap per dispensare consigli ai giovani streamer che sognano di raggiungere, un giorno, la medesima popolarità di Amouranth.

Stando a quanto spiegato da Siragusa, nonostante l'incredibile popolarità di Twitch "penso che chi voglia iniziare a fare questo mestiere non dovrebbe affatto cominciare su Twitch, statene lontani. Prima di arrivare su Twitch dovreste avere già un vostro seguito, perché Twitch non ha strumenti adatti per far scoprire i nuovi content creator agli spettatori. Tick Tock, ad esempio, è un ottimo posto da cui cominciare. Oppure Instagram, YouTube, Twitter: davvero, sono social molto più accoglienti e adatti per chi desidera 'farsi un nome' cone creatore di contenuti rispetto a Twitch. E poi c'è il vantaggio rappresentato dal fatto che la fan base che riuscirete a crearvi su un social potrà sempre seguirvi quando vorrete iniziare a fare streaming su Twitch".

