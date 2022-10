Amouranth domina il TwitchCon nonostante le polemiche e i problemi con gli stalker

Nonostante le polemiche, la settima edizione del TwitchCon 2022 può definirsi un successo, l'evento è stato visto per un totale di 5.7 milioni di ore durante lo scorso weekend, a spiccare per numero di visualizzazioni è il canale di Amouranth, ormai vera e propria superstar della piattaforma viola.

Il canale di Amouranth ha totalizzato quasi 890.000 visualizzazioni, a seguire troviamo The Dan Dangler con 834.000 e in terza posizione il canale di Twitch con 714.000 views. In Top 10 ci sono poi anche i canali di Jinnytty1, Twitch Rivals, Jaystreazy, Hasanthehun, Robcdee, Sodapoppintv e nmplol.

Si tratta di numeri importanti per uno show di successo e che non ha mancato di fare discutere tanto che streamer e spettatori hanno lanciato l'hashtag #BoycottTwitch. Tra gli incidenti più clamorosi troviamo quello di Adriana Chechik, l'ex attrice hard si è rotta la schiena al TwitchCon dopo essere saltata in una vasca piena di cubi di spugna, una struttura in realtà non messa in sicurezza dagli addetti ai lavori, da qui il grave incidente che ha costretto la streamer ad operarsi, con gravi ripercussioni sulla sua salute fisica e mentale.

Amouranth ha dovuto chiamare la sicurezza per liberarsi degli stalker, la stessa content creator ha poi deliziato i suoi fan calpestandoli come parte del suo show al TwitchCon 2022.