Amouranth è la donna più seguita su Twitch nel 2021, ma non rientra nella top 10

Il 2021 è ormai agli sgoccioli e tra i vari portali di cui stanno emergendo tutte le statistiche annuali troviamo anche Twitch, del quale conosciamo ora gli streamer più famosi e seguiti degli ultimi mesi.

Il re indiscusso della piattaforma targata Amazon è xQcOW, che non solo occupa la prima posizione dei più seguiti, ma ha anche un certo vantaggio su chi occupa il secondo posto, ovvero Loud_coringa. Lo streamer, già campione di Twitch lo scorso anno, ha accumulato nel corso del 2021 ben 261 milioni di ore visualizzate, un quantitativo notevole se confrontato a tutti gli altri canali.

Ecco di seguito la classifica dei 10 canali più popolari su Twitch nel 2021 basata sul numero di ore visualizzate complessivamente da parte degli utenti:

xQcOW Loud_coringa Gaules MontanaBlack88 Auronplay HasanAbi Shroud NICKMERCS Summit1g Loltyler1

Come potete notare dalla classifica, tutti e 10 i nomi presenti in elenco sono legati a canali di streamer di sesso maschile e per trovare una donna bisogna scorrere diverse posizioni. La ragazza più seguita su Twitch nel 2021 si trova infatti alla posizione n°33 e, come potete facilmente immaginare, si tratta di Amouranth, la chiacchieratissima streamer che di recente ha annunciato una collaborazione con Playboy.

Per quello che riguarda invece la categoria più seguita sulla piattaforma troviamo Just chatting (in italiano Quattro chiacchiere), invece come vi abbiamo già comunicato in serata è Grand Theft Auto V il gioco più famoso di Twitch del 2021.