Amouranth tra fan piromani e irruzioni SWAT: le ultime disavventure della streamer ASMR

La celebre streamer Kaitlyn "Amouranth" Siragusa si racconta sui social e spiega ai microfoni di Kotaku le sue ultime disavventure tra attacchi piromani, ripetute segnalazioni alle autorità locali da parte di anonimi e conseguenti irruzioni in casa della SWAT.

Discutendo dell'argomento con i suoi numerosissimi follower, Amouranth si è affacciata sui social per spiegare di essere stata vittima di molteplici attacchi da parte di piromani, l'ultimo dei quali sarebbe avvenuto proprio venerdì scorso (13 agosto) con il pronto intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio doloso appiccato tra i rifiuti di un bidone della spazzatura adiacente alla sua abitazione.

Nel dirsi scossa dall'accaduto, Amouranth ha poi dichiarato di essersi affidata a un'agenzia di sorveglianza per garantire la sicurezza della casa in cui abita e dove si dedica quotidianamente agli streaming che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.

Con un successivo intervento, Amouranth ha riferito di dover fare i conti con i tentativi ripetuti di irruzione da parte della SWAT per via delle false segnalazioni, da parte di uno o più malintenzionati, di presunti crimini e attività illecite in corso nella sua abitazione.

A tal proposito, la streamer di Twitch ha spiegato di essersi messa in contatto con la polizia per cercare di instaurare un "rapporto amichevole" con le autorità e far loro presente che le false segnalazioni, gli incendi dolosi e le altre molestie verbali ricevute dipendono dall'enorme visibilità ottenuta in rete. Nel concludere il suo intervento, la più volte bannata da Twitch Amouranth si rivolge direttamente ai colleghi creatori di contenuti per ricordare come "se sei uno streamer, non lo sottolineerò mai abbastanza ma potresti avere bisogno di una cassaforte, di una password o di un qualche altro genere di contatto con la polizia che consenta alle autorità di capire se quelle che ricevono solo delle vere minacce che comportino azioni come quelle delle irruzioni della SWAT".