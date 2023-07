Amouranth, Game Over su Twitch? La streamer riceve l'ennesimo ban, forse l'ultimo

Non bastasse il contratto a rischio su Kick per il balletto di Amouranth, la celebre streamer e imprenditrice statunitense si vede costretta ad abbandonare Twitch a causa dell'ennesimo ban dalla piattaforma viola: cosa è successo stavolta?

La notizia dell'allontanamento di Kaitlyn "Amouranth" Siragusa da Twitch è stata fatta rimbalzare sui social dagli immancabili bot che seguono in tempo reale tutte le attività dei creatori di contenuti più seguiti sulla piattaforma di streaming viola.

Nella giornata di mercoledì 19 luglio, Amouranth è stata quindi raggiunta da un ban per "esplicite violazioni dei termini di utilizzo della piattaforma": per Kaitlyn si tratta perciò dell'ennesimo ban, forse il definitivo in base ai termini del regolamento di Twitch che impongono un numero massimo di 'conciliazioni' dopo essere stati allontanati.

A giudicare dal video pubblicato da Amouranth su Twitter in queste ore, l'imprenditrice statunitense non sembra preoccupata delle sorti del suo account Twitch ma, al contrario, guarda con entusiasmo alla sua nuova esperienza professionale sulla nuova piattaforma di streaming Kick. E questo, a dispetto dei folli guadagni di Amouranth su Twitch e OF nelle dirette in cui dorme.