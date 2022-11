Amouranth, una gioia dopo i problemi con il marito: superata quota 6 milioni di follower

Non sono state settimane facili per Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, celebrità di Twitch che ha trovato il coraggio di parlare pubblicamente della sua difficile situazione coniugale.

Stando alla testimonianza di Amouranth, suo marito - di cui nessuno era a conoscenza - la costringeva ad andare in onda, controllava i suoi accessi e la obbligava a mantenere segreta il suo status di donna sposata con minacce e abusi emotivi di vario tipo. Il caso ha tenuto banco per settimane, ma dopo essersi liberata dai maltrattamenti del marito (che nel frattempo ha cominciato a farsi aiutare), Amouranth si è presa una pausa per poi tornare su Twitch.

I fatti, che hanno attirato la solidarietà di gran parte del web, hanno inevitabilmente contribuito alla crescita della popolarità della streamer, già piuttosto famosa. Secondo i dati forniti da Social Blade, il primo novembre il canale Twitch di Amouranth ha superato quota 6 milioni di follower, l'ennesima milestone di una carriera da content creatori di successo. Nel solo mese precedente al rilevamento dei dati, che ha visto lo scoppio dello scandalo di cui sopra, Amouranth ha guadagnato quasi 140 mila seguaci.

La Siragusa è ora 22esima nella classifica all-time di Twitch per numero di follower, subito dietro a summit1g (6,1 milioni). Quest'ondata di popolarità, in ogni caso, non le ha garantito una nomination agli Streamy Awards del primo dicembre 2022.