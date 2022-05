Amouranth, gli hater e il successo: 'Mi hanno spinto a lavorare ancora meglio'

Amouranth è tra le streamer più famose e popolari in tutto il mondo, che sa bene come attirare l'attenzione su di sé tra dichiarazioni, affari e nuovi progetti. Una popolarità che è cresciuta sempre di più anno dopo anno, portando la giovane donna a costruirsi un'enorme fortuna da investire in piani sempre più ambiziosi.

Di recente, ad esempio, Amouranth ha comprato un jet da usare per Streamer Royale, il suo show ancora misterioso il cui inizio è previsto per l'estate 2022. I grandissimi riscontri fin qui raggiunto, come prevedibile, non le ha impedito di ritrovarsi anche ad interagire con una nutrita schiera di "hater" sempre pronti a criticare ogni sua mossa. Per la streamer, però, quegli stessi detrattori sono parte fondamentale del suo successo, come ha spiegato in alcuni messaggi su Twitter.

"Un'enorme parte del mio successo è letteralmente legata agli hater che mi dicono come tutto mi crollerà addosso quando invecchierò. Ciò mi ha spinto a lavorare ancora più duro di quanto fatto in precedenza, portandomi ad assumere personale che mi ha aiutato a spingermi e mantenermi sulla giusta via", spiega la ragazza, che prosegue: "Le persone sottovalutano quanto i compagni di squadra mi aiutano ad alleviare il burnout, inoltre ho salari da pagare e bocche da sfamare. Non puoi sparire per mesi perché ci sono persone che letteralmente dipendono da te per pagarsi le tasse. Sono fantastiche".

Amouranth, il cui vero nome è Kaitlyn Siragusa, torna quindi a soffermarsi sugli haters: "Tutti quei troll che mi dicono che un giorno sarò al verde mi hanno spinto a risparmiare praticamente tutto ciò che guadagno, investendo i soldi sui miei contenuti e business". Insomma, la ventottenne sembra dimostrare spalle molto larghe e un'attenta gestione della sua fama, traendo importanti insegnamenti anche da chi non la apprezza.

Nel frattempo Amouranth si prepara ad abbandonare OnlyFans, nonostante gli enormi introiti ricevuti dalla piattaforma. I fan continueranno a ricevere contenuti fino a giugno.