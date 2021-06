Amouranth e Indiefoxx bannate ancora da Twitch per pratiche ASMR controverse

Ci risiamo. Kaitlyn “Amouranth” Siragusa e Jenelle "Indiefoxx" Dagres, due delle streamer più famose di Twitch, sono state bannate ancora una volta dalla piattaforma. Il motivo? Si sono unita ad un nuovo trend ASMR alquanto controverso.

I responsabili di Twitch, a dire il vero, sono sempre piuttosto riservati quando si tratta di rivelare le motivazioni che li spingono a prendere decisioni del genere, ma la maggior parte dell'utenza sembra essere concorde del puntare il dito verso una nuova pratica che ha preso piede tra i content creator ASMR, alla quale Amouranth e Indiefoxx hanno aderito, che consiste nel leccare il microfono per un certo periodo di tempo ogni volta che qualcuno si abbona al canale, spesso anche con pose e abbigliamento succinti. La categoria ASMR è sempre stata molto popolare su Twitch, ma ultimamente Amouranth, Indiefoxx e altre streamer si sono spinte un po' oltre, muovendosi sul confine del regolamento di Twitch. La loro pratica è stata evidentemente giudicata sessualmente esplicita, quindi meritevole di punizione.

Per Amouranth si tratta del quarto ban, mentre Indiefoxx è alla sua quinta sospensione. La punizione per quest'ultima potrebbe essere stata motivata anche da un altra pratica al limite del regolamento: alcuni utenti segnalano che Indiefoxx aveva cominciato a pubblicizzare il suo account OnlyFans attraverso un LinkTree, e non mediante link diretto come prevede il regolamento.