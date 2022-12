Amouranth ha investito ben due milioni di dollari in Amazon e Twitch

Tra le streamer più seguite su Twitch (a novembre ha superato quota 6 milioni di iscritti, Kaitlyn "Amouranth" Siragusa non ha mai fatto mistero delle sue ingenti entrate. Molte arrivano anche da altre piattaforme come OnlyFans, che secondo gli ultimi dati le frutta 1,5 milioni di dollari al mese.

La streamer texana si è spesso dimostrata molto propensa agli investimenti, che spaziano da stazioni di servizio 7-Eleven a negozi NFT per adulti, per cui non sorprende più di tanto la sua ultima mossa. Amouranth ha infatti deciso di puntare su una delle compagnia più grandi del mondo, Amazon, che tra l'altro possiede Twitch, la piattaforma che l'ha resa famosa. Nella giornata di ieri, ha annunciato su Twitter d'aver comprato "qualche azione di Amazon", che tradotto significa 23.600 azioni per un valore totale di ben 1,95 milioni di dollari.

Un paio di milioni di dollari sono un nonnulla rispetto alla capitalizzazione di Amazon, che nel momento in cui vi scriviamo ammonta a 856,94 miliardi di dollari, ma si tratta senz'altro di una cifra che i comuni mortali non possono permettersi. Con questa mossa, Amouranth ha dimostrato di credere nella piattaforma che la ospita (e che qualche volta l'ha anche bannata), grazie alla quale ha potuto farsi conoscere da un vasto e fedelissimo pubblico. Evidentemente, ritiene che Twitch e Amazon abbiano dei grandi margini di crescita, altrimenti non avrebbe investito una somma così elevata.

Eppure, le sue recenti dichiarazioni in merito a Twitch non sono state del tutto positive. All'inizio di dicembre Amouranth ha dispensato consigli ai giovani streamer invitandoli a stare lontani da Twitch all'inizio della loro carriera, dal momento che a suo dire la piattaforma viola non è in possesso degli strumenti adatti a far scoprire i giovani talenti. La streamer ha consigliato loro di approdare su Twitch solamente dopo aver già formato un seguito su altre piattaforme come Tik Tok, Instagram, YouTube e Twitter.