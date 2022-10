Amouranth libera dai maltrattamenti del marito: si prenderà una pausa da Twitch

Come ormai ben saprete, la popolare streamer Amouranth ha confessato di aver subito maltrattamenti dal marito, il quale l'ha obbligata a fare dirette su Twitch sotto minaccia e ha avuto il pieno controllo dei suoi account social e bancari. Ora che tutto sembra essere finito, la giovane influencer ha deciso di allontanarsi dalle scene.

Dopo aver dato il via ad una diretta di ben quattordici ore in cui ha mostrato agli utenti i suoi cavalli presso un ranch, Kaitlyin Siragusa ha preso la decisione di sospendere la sua attività su Twitch e sui social in generale.

Ecco di seguito il contenuto del tweet, accompagnato da un selfie:

"Mi prenderò una pausa, non sono ancora sicura di quando tornerò."

Non è chiaro quali siano i motivi per i quali Amouranth abbia scelto di prendersi una pausa, ma è probabile che le difficoltà affrontate di recente siano state causa di forte stress e abbiano spinto la donna a ritagliarsi un po' di tempo per superare questo difficile momento. Come potete leggere nel messaggio, non è chiaro quale sia la durata del break e probabilmente dovremo attendere qualche settimana prima del suo ritorno in pompa magna sui social e su Twitch.

