Amouranth è libera e torna su Twitch dopo la confessione shock

Amouranth è libera, la streamer è tornata su Twitch dopo aver denunciato gli abusi verbali subiti da suo marito durante una diretta dello scorso weekend, poi eliminata dalla piattaforma che circolata tramite clip su siti e social network.

Amouranth sta bene e dopo qualche giorno di pausa ha ripreso a streammare, la ragazza si è allontanata anche dagli affetti più cari per rimettere in sesto la sua vita ed ha parlato con il marito per ore, fino a chiarire la situazione.

Alinity aveva provato a contattare Amouranth senza successo, la ragazza è stata poi contattata dalla Polizia, alla quale ha riferito quanto accaduto. Amouranth ha dichiarato che il marito non si era mai reso conto del suo comportamento, fino a quando non ha sentito la chiamata in diretta.

La streamer ha quindi assunto un legale per difendersi e proprio grazie all'intervento di un avvocato la ragazza è tornata in possesso dei suoi conti correnti e di tutti gli account di lavoro. Il marito invece secondo quanto riportato è stato allontanato dall'abitazione ed ha intrapreso una terapia di supporto. Amouranth si è detta molto contenta e fiduciosa per il futuro, lei sta bene ed i suoi cani altrettanto, adesso si prenderà del tempo per capire quali contenuti portare sul canale nel prossimo periodo.