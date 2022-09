Amouranth: la nota streamer Twitch svela il segreto del suo successo

La streamer ed impreditrice Kaitlyn "Amouranth" Siragusa è intervenuta in un nuovo post su Twitter ed ha svelato qual è il "segreto" grazie al quale è riuscita ad ottenere un successo tanto grande da riuscire a guadagnare svariati milioni di dollari all'anno.

Tramite la serie di tweet che trovate in calce, Amouranth ha spiegato che l'”ingrediente segreto” che le ha permesso di raggiungere un successo tanto grande è stato lavorare tanto ma soprattutto in modo efficiente.

In un'occasione passata, la streamer ha dichiarato che "se non sei straordinariamente talentuoso o intelligente, devi lavorare più ore". Alla reazione divertita dell'intervistatore, che ha ricordato che tantissime persone lavorano già duramente, Amouranth ha precisato che "ci sono decisamente dei livelli".

Approfondendo il concetto, la streamer statunitense ha preso in esame una celebre citazione legata al poker ("Se stai giocando a poker da trenta minuti e non sai chi sia il gonzo, tu sei il gonzo") capovolgendone il significato: "Se non capisci che alcuni nel tuo campo sono più intelligenti, più talentuosi o lavorano più a lungo, allora sei come l'inverso dell'analogia con il poker", le sue parole. "Se fai una cosa da un po' e non sapresti dire se alcuni sono più talentuosi, più intelligenti o lavorano di più e più a lungo... Allora non si tratta di te".

Amouranth ha voluto chiarire di non sentirsi più intelligente rispetto alle altre persone, ma semplicemente di aver compreso come lavorare in modo efficiente e redditizio, anche avvalendosi dell'aiuto di collaboratori che le permettono di concentrarsi sui suoi impegni prioritari.

Ampliando ulteriormente il suo business, Amouranth ha aperto un negozio NFT solo per adulti.