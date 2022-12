Amouranth scarta un regalo epico su Twitch: al suo interno anche un iPhone e 70K dollari

Torniamo ancora una volta a parlare di Amouranth, sebbene questa volta non c'entri nulla la storia degli abusi da parte del marito. A fare scalpore è stato infatti il generoso regalo che un fan ha inviato alla casella postale della streamer di Twitch.

Durante una mini-maratona che la giovane streamer ha avviato per festeggiare il compleanno, sono stati aperti alcuni dei regali che le sono stati inviati da tutto il mondo. Uno di questi è riuscito a distinguersi da tutti gli altri per via dell'elevato valore del suo contenuto: all'apertura del pacco regalo, Kaitlyn Siragusa ha trovato al suo interno un totale di 70.000 dollari, un taser, un iPhone di ultima generazione e la protezione di una guardia del corpo tramite una sorta di voucher.

Una delle principali ragioni per cui la ragazza è rimasta a bocca aperta di fronte al dono non è il valore del contenuto, ma la totale assenza di riferimenti al mittente. Pare infatti che molti fan siano soliti inviarle regali di questo tipo accompagnati da richieste di fuggire via insieme o che comunque includono un messaggio attraverso il quale provano ad incontrare l'influencer o addirittura a chiederle di sposarli. Sembrerebbe quindi che il regalo sia stato inviato da un follower sinceramente preoccupato per Amouranth, al punto da crearle questa speciale confezione.

Ovviamente ora sono tutti curiosi di scoprire l'identità dell'utente e qualcuno sostiene addirittura che dietro questo bizzarro avvenimento possa nascondersi MrBeast, uno degli YouTuber più popolari della piattaforma che a breve arriverà anche in Fortnite Capitolo 4 sotto forma di skin della serie Icone.

Prima di lasciarvi all'estratto della diretta durante la quale è stato scartato il regalo, vi ricordiamo che qualche giorno fa qualcuno ha donato oltre 800 dollari a xQc solamente per poterlo offendere.