Amouranth si scatena contro gli hater nel suo nuovo video rap

Torniamo ancora una volta a parlare di Kaitlyn Siragusa, nota al pubblico come Amouranth, che dopo aver acquistato un'azienda produttrice di gonfiabili per piscine ne ha combinata un'altra. La nota streamer ed influencer ha infatti pubblicato un video rap sul suo canale YouTube ufficiale.

Il filmato in questione, della durata di poco meno di quattro minuti, non è altro che un video musicale realizzato da Amouranth in collaborazione con altri personaggi con l'obiettivo di sponsorizzare il suo account OnlyFans, più volte menzionato nel corso della canzone. Tra una rima e l'altra, la streamer si prende anche gioco di tutti quegli utenti che la insultano e la criticano, mettendo in evidenza come per farlo continuino a seguirla. Non mancano poi numerosi riferimenti agli incassi da record di Amouranth, la quale cita nel video anche uno dei suoi folli investimenti, ovvero l'acquisto di una stazione di servizio. Al momento il video sta ottenendo un discreto successo sulla piattaforma, sulla quale vanta circa 150.000 visualizzazioni e, probabilmente, ne farà molti di più nei prossimi giorni.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che grazie ad una serie di statistiche pubblicate di recente, sappiamo che Amouranth è la streamer donna più seguita di Twitch del 2021.