Amouranth è già la più seguita della nuova categoria di Twitch dedicata agli animali

Twitch, da piattaforma di streaming in continua evoluzione quale è, ha recentemente aggiunto una nuova categoria dedicata ad "Animali, acquari e parchi zoologici". A dare una spinta considerevole alla notorietà di questa nuova aggiunta ci ha pensato Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, streamer nota per le sue trasmissioni controverse.

Amouranth, reduce dall'ennesimo ban da Twitch, ha già approfittato della nuova aggiunta per trasmettere in diretta da un ranch mentre si prendeva cura dei cavalli, che ha sempre annoverato tra le sue più grandi passioni. Queste live, con oltre 8.000 spettatori in contemporanea, sono prevedibilmente diventate le più seguite della categoria, surclassando tutte le altre proposte della sezione. Gli altri canali sono abituati a molti meno spettatori: ad esempio, nel momento in cui vi scriviamo MarineMammalRescue sta intrattenendo circa 1.200 utenti con le sue immagini in diretta da un laghetto abitato da una lontra di mare.

La Siragusa non è certamente nuova a questa tipologia di contenuti, dal momento che ha già trasmesso svariate volte dal ranch negli ultimi mesi, solitamente in altre categorie IRL come Just Chatting. È possibile che grazie a questa novità i suoi "ranch stream" diverranno più frequenti in futuro. Ciò che è certo, è che Amouranth viene apprezzata in qualsiasi contesto dai suoi fan più sfegatati.