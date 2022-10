Amouranth seguita dagli stalker: ha dovuto chiamare la sicurezza al TwitchCon

Con milioni di follower fra Twitch, YouTube e OnlyFans, Kaitlyin "Amouranth" Siragusa è una delle streamer di maggior successo a livello mondiale. Sebbene si sia rivelato una grande occasione di incontro con i fan, l'arrivo di Amouranth al TwitchCon di San Diego ha comportato anche una spiacevole situazione.

Il successo ottenuto online ha già provocato alcuni incidenti spaventosi per la hot tub streamer con fan ossessionati che hanno portato le cose all'estremo. In un caso, uno stalker ha persino viaggiato per svariati chilometri per cercare di entrare in casa di Amouranth. Sebbene l'esperienza complessiva al TwitchCon sia stata positiva, la streamer afferma di aver avuto a che fare in più di un'occasione con degli stalker che si sono palesati alla fiera, e che hanno richiesto l'intervento della sicurezza.

"Ho una sicurezza 24 ore su 24 ed ha dovuto essere coinvolta perché si è presentato uno stalker", ha spiegato in un livestreaming. "Solo perché ho la sicurezza, ciò non significa che mi sta bene che lo stalker mi segua".

Amouranth rivela che si sono poi presentati "altri tre ragazzi" che la seguivano dall'hotel in cui alloggiava e che è dovuta intervenire ancora una volta la sicurezza per mettere al sicuro la streamer.

Fortunatamente non ci sono stati incidenti, ma questo sottolinea quanto spaventoso può essere avere a che fare con degli stalker, e quanto importante sia in questi eventi pubblici avere la sicurezza al proprio fianco.