Amouranth si sente minacciata: un inquietante stalker la sta perseguitando

Concluso il suo Streamer Royale, lo show ispirato a Takeshi's Castle, Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa non sta vivendo un periodo particolarmente tranquillo. Come dichiarato dalla streamer in una nuova serie di post su Twitter, uno stalker sta continuando a perseguitarla in modo inquietante da ormai un mese.

Lo stalker in questione avrebbe venduto tutti i suoi averi per lasciare l'Estonia, il suo paese di origine, e raggiungere l'attuale abitazione di Amouranth. L'ossessione per la nota streamer non ha portato per il momento ad eventi clamorosi (se escludiamo la decisione di privarsi di tutti i propri beni da parte dello stalker), tuttavia sono diversi gli atteggiamenti inquietanti che fanno sentire minacciata l'influencer.

"Ho uno stalker che è nella mia zona dall'8 maggio", dichiara Amouranth. "Guarda la mia live letteralmente tutto il giorno e imita malamente tutto ciò che faccio io ( fa ASMR, fa una doccia sul suo canale Twitch quando sono nella vasca idromassaggio). In passato l'ho segnalato per avermi ri-trasmesso ma poiché ha viaggiato dall'ESTONIA alla mia città, vivendo in un hotel qui vicino, voglio che la sua stream rimanga attiva in modo da poterlo tenere d'occhio. Ho un sistema di sicurezza, un dispositivo da banco e ultimamente ho avuto un impiegato armato che vive nell'area degli ospiti".

Al momento non è chiaro come si evolverà la situazione, ma Amouranth ha chiesto ai suoi follower di non segnalare il canale Twitch dello stalker in modo che possa costantemente monitorare le sue azioni. Oltre agli stalker, Amouranth deve vedersela anche con gli hater, che tuttavia hanno spinto la streamer a lavorare ancora meglio.