Amouranth, star di Kick, e la collaborazione insolita: la birra col suo lievito vaginale

In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Dexerto, Amouranth, all'anagrafe Kaitlyn Siragusa, ha parlato di un'iniziativa a dir poco singolare, insolita persino per gli standard a cui ha abituato i propri follower: una birra realizzata con il suo lievito vaginale.

Amouranth, modella di OnlyFans ed ex star di Twitch (che qualche tempo fa aveva svelato i suoi guadagni stellari dalle dirette Twitch in cui dormiva), successivamente passata a Kick, non è nuova a stravaganze di questo tipo, se pensiamo che in passato ha venduto l'acqua del proprio idromassaggio o persino i propri peti in un barattolo.

“In realtà sto lavorando con un’azienda di bevande. Non è mia. Sto ancora lavorando a quel progetto. C'è un birrificio. Sono europei. Vogliono che invii loro il mio lievito vaginale", ha rivelato la streamer, che è sbarcata su Kick dopo l'ennesimo ban su Twitch.

Il birrificio in questione è polacco e si chiama The Order of Yoni e, consultando il loro sito web, si possono ottenere più dettagli sulla preparazione della birra in questione. Il processo implica l'isolamento dei batteri lattici vaginali, seguito da un'intensa procedura di sicurezza per garantire la massima igiene e salute.

“Il ginecologo raccoglie uno striscio vaginale dalle modelle. Questi strisci vengono portati in un laboratorio dove i batteri vengono isolati, puliti, quindi analizzati e moltiplicati. Alla fine del processo, i batteri vengono utilizzati per produrre l’acido lattico puro che entra nella birra Yoni”, si legge sul sito web.

La stessa Siragusa, infine, sorride e si dichiara convinta che le persone compreranno la birra. "Non so se la berranno anche. Voglio dire, probabilmente la berranno".