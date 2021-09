Amouranth, ma quanto streammi? Impressionante il numero di ore trascorso in live

Se Amouranth è riuscita diventare così famosa, non è merito solamente dei suoi contenuti trasgressivi e della sua bravura nel presentarli ai suoi fan, ma anche dell'incredibile dedizione che riversa nel suo lavoro. Impressionanti, in tal senso, le statistiche rese pubbliche nei giorni scorsi, relative alla sua attività su Twitch.

Un utente, attingendo ai dati di Twitchtracker, ha scoperto che Kaitlyn Michelle Siragusa - questo il vero nome della ventisettenne statunitense - ha trasmesso oltre 25 mila ore di contenuti su Twitch da quando ha fatto il suo debutto il 18 dicembre 2016, per un totale di 1.055 giorni di diretta. In altre parole, Amouranth ha trascorso in live il 60% dei suoi ultimi cinque anni di vita, una percentuale che la proietta tra gli streamer più stacanovisti della piattaforma viola. Non l'hanno fermata neppure i molteplici ban ricevuti (quattro dal 2019 a questa parte), che in alcuni casi l'hanno tenuta lontana dalle scene anche per diversi giorni.

Pericolo burn out in vista per la streamer più chiacchierata e controversa del momento? Macché! Amouranth ha commentato gli impressionanti dati con il divertente gioco di parole "Burn out? Nope. Burn brighter", che in italiano può essere tradotto con "Esaurimento? no, brillo ancor più intensamente!". Sembra proprio che Amouranth non abbia alcun intenzione di tirare il freno a mano con la sua attività, che tra Twitch, OnlyFans, Patreon, TikTok, YouTube, Fansly e Twitter starebbe guadagnando l'impressionante cifra di 1,3 milioni di dollari mensili.