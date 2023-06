Amouranth svela i folli guadagni delle dirette Twitch e OF in cui dorme

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di The Iced Coffee Hour, Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha svelato maggiori dettagli su quelli che sono i guadagni delle cosiddette sleep stream.

Con il termine sleep stream si intendono quelle dirette trasmesse in streaming su piattaforme come Twitch in cui il content creator si limita a dormire. Alcuni, per incitare gli spettatori a donare, fanno sì che alcune donazioni possano attivare suoni o altri meccanismi in grado di svegliarli o infastidirli.

Nel caso di Amouranth (e, più in generale, delle streamer di sesso femminile che dormono in diretta), però, gli spettatori non sembrano essere particolarmente interessati a destarla dal sonno ma si limitano a guardarla in migliaia e a farle cospicue donazioni. A dichiararlo è stata la stessa ragazza, che ha spiegato come tali meccanismi siano legati principalmente agli uomini e che, almeno nelle sue dirette, non ha mai dovuto fare altro che sonnecchiare per guadagnare cifre importanti. Secondo la streamer, una singola sleep stream può fruttarle dai 10.000 ai 15.000 dollari se si considerano i ricavi combinati di Twitch ed OnlyFans, piattaforma che però è dedicata ai soli utenti paganti.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima tendenza sulla piattaforma che permetterà alla streamer di guadagnare ancora di più, vi ricordiamo che Amouranth e xQc passeranno presto a Kick, sebbene pare che il contratto non preveda che le loro dirette vengano trasmesse in esclusiva sul nuovo portale.

Sapevate che Pokimane non seguirà Amouranth e xQc su Kick?