Amouranth svela quanto guadagna mensilmente su OnlyFans: cifre da capogiro

Una settimana fa Amouranth ha annunciato di voler abbandonare OnlyFans, la nota piattaforma ricca di contenuti per adulti, con l’intento di puntare ad altre attività da lei definite “davvero grosse”. In vista del suo ritiro, la stessa content creator ha rivelato i suoi presunti guadagni mensili medi provenienti da OnlyFans.

Con l’intento di offrire agli spettatori un'idea di ciò a cui sta rinunciando, o meglio di ciò che ha guadagnato negli ultimi mesi, e nel contesto di una discussione su Twitter Kaitlyn ‘Amouranth’ Siragusa ha rivelato che soltanto su OnlyFans guadagna ogni mese circa 1 milione e mezzo di Dollari. A ciò andrebbero aggiunti poi Fansly (altra piattaforma sullo stile di OnlyFans) e Patreon, oltre alle entrate in arrivo da Twitch tra iscrizioni e donazioni, e senza contare minimarket e stazioni di benzina in suo possesso.

Questi dati sono emersi durante una discussione relativa a un account Instagram falso che sfrutta il suo nome e le sue fotografie per attirare utenti e ingannarli ottenendo donazioni, su cui la streamer non ha alcun controllo. Tra una lamentela nei confronti dei moderatori di Instagram e la curiosità dei fan, Amouranth ha dunque rivelato nuovamente quanto guadagna mensilmente. Ricordiamo, difatti, che durante una precedente intervista ha parlato di cifre mensili poco inferiori al milione di Dollari, cresciute in giusto qualche mese.

Nel frattempo, la stessa Amouranth ha annunciato l’imminente debutto dello show Streamer Royale.