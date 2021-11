Amouranth ha così tanti spettatori da meritare una categoria Twitch tutta per sé

I recenti dati sull'audience di Twitch forniti da Rainmaker.gg e analizzati da StreamElements fotografano l'incredibile successo che sta riscontrando Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, controversa streamer che è riuscita a mettere in ombra tutte le sue colleghe sulla piattaforma.

Il canale della ventisettenne statunitense viene guardato ogni mese per ben 3,1 milioni di ore, un dato nettamente superiore a quelli fatti registrare da Pokimane (1,7 milioni di ore) e SadDummy (1,5 milioni di ore). La Siragusa ha dimostrato di essere incredibilmente versatile: domina e porta al successo qualsiasi categoria nella quale decide di trasmettere, da Just Chatting ad ASMR, passando per Hot Tubs, Beaches e persino la recente Animali, Acquari e Zoo, nella quale si mostra in compagnia dei suoi amati cavalli. È così popolare e i suoi numeri così alti, che secondo Dexerto.com meriterebbe una categoria a sé stante.

Amouranth sa benissimo cosa piace ai suoi spettatori, e finché resterà sulla cresta dell'onda continuerà a proporre i medesimi contenuti: "Fondamentalmente, continuerò a farlo il più a lungo e il più duramente possibile, fino a quando i miei introiti attivi saranno maggiori di quelli passivi. Ho l'impressione che la mia popolarità sia momentanea, quindi intendo fare del mio meglio finché dura".

Amouranth non ha mai condiviso dai suoi introiti, ma i documenti trapelati a causa del recente leak di Twitch indicano guadagni per 1,3 milioni di dollari dal 2019 a questa parte, parte dei quali investiti in mini-market e stazioni di rifornimento.