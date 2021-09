Amouranth contro tutti: nessuno mi hai mai dato della pezzente

In questi giorni si parla tanto di Amouranth (Kaitlyn Siragusa), una delle streamer più celebri su Twitch e ormai diventata una vera e propria star internazionale grazie alle sue dirette che conquistano ogni giorno milioni di persone.

Proprio durante una live, la Siragusa (oltre quattro milioni di streamer su Twitch) ha sottolineato di essere stata apostrofata con molti termini ben poco carini in questi cinque anni di carriera. Gli spettatori (e non solo) non hanno mi risparmiato insulti sessisti e volgare nei suoi confronti, tra ia stessa Amouranth cita "pu++ana, grassona, verme, bruttona, stupida, str+++a e ninfomane", sottolineando come nessuno si sia mai permesso di chiamarla miserabile o pezzente.

E del resto gli incassi della ragazza sono stratosferici, Amouranth guadagna ben 1.3 milioni di dollari al mese, denaro proveniente non solo da Twitch ma anche dalle sue attività esterne alla piattaforma come il profilo OnlyFans, le donazioni su Patron ed i video su TikTok, YouTube e altri servizi, con OnlyFans che si dimostra comunque la sua fonte di guadagno principale dopo il ban da Twitch della scorsa estate, la streamer era stata bannata insieme a Indiefoxx per pratiche ASMR controverse e poi riammessa poco dopo.

Amouranth ha tanti progetti in cantiere tra i quali un documentario biografico ed uno show in diretta da un hot tub, anche se la data di questo non è stata resa nota.