Amouranth segue xQc: va via da Twitch per approdare a Kick!

Prosegue l'esodo dei content creator da Twitch in direzione di Kick: poche ore dopo i saluti di xQc, che ha firmato un contratto da 100 milioni di dollari, anche Amouranth ha annunciato l'imminente trasloco presso la neonata piattaforma di streaming.

La ventinovenne texana, che negli ultimi anni si è imposta come la donna più seguita su Twitch grazie a contenuti NSFW borderline, ASMR piccanti e una cospicua dose di malizia, ha annunciato d'aver abbandonato Twitch per trasferirsi stabilmente su Kick, inaugurando il suo nuovo canale con una bella dormita in compagnia di qualche amica, ovviamente in diretta dalla sua stanza da letto.

Amouranth, al secolo Kaitlyn Siragusa, ha annunciato il suo passaggio con una live su Twitch (con la parola Kick nel titolo, doppio smacco per la piattaforma viola), alla quale ha fatto seguito un divertente siparietto su Twitter. Nella clip, che potete visionare in calce a questa notizia, chiama il suo agente dopo aver appreso dal New York Times del trasferimento da 100 milioni di dollari effettuato da xQc, chiedendogli se può ottenerne uno simile anche lei. Dopo aver ricevuto una risposta affermativa, fa armi e bagagli (portando con sé anche Cetriolo Rick) per traslocare su Kick.

Contrariamente al suo collega canadese, Amouranth non ha tuttavia rivelato i dettagli del suo contratto, dunque non conosciamo né il quantitativo di denaro in ballo, né eventuali clausole. xQc, ad esempio, ha firmato un accordo di non esclusività, dunque non è obbligato a trasmettere esclusivamente su Kick, potendolo fare anche su YouTube, TikTok e perfino Twitch - dove comunque si farà vedere molto meno rispetto a prima.