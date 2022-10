Amouranth al TwitchCon: i fan l'hanno pagata per farsi mettere i piedi addosso

Dopo due anni di pausa imposti dalla pandemia di Coronavirus, lo scorso weekend il TwitchCon è tornato in forma smagliante regalando momenti memorabili e notizie virali, come lo sfortunato incidente occorso all'ex attrice hard Adriana Chechik, i fan travestiti da Dr Disrespect (uno streamer bannato da Twitch) e i twerk di Meghan Thee Stallion.

Prevedibilmente anche Amouranth ha fatto parlare di sé, e non solo per gli stalker che l'hanno seguita e per l'essersi rivelata la streamer più seguita in assoluto durante il TwitchCon (le sue trasmissioni sono state viste per un totale di 889 mila ore, più delle 834 mila di TheDanDangler e delle 714 mila dell'account ufficiale di Twitch). A quanto pare, alcuni fan si sono fatti immortalare in una posa molto... particolare.

I fan di Amouranth sono tra i più affezionati in assoluto. Basti pensare, ad esempio, che c'è chi è disposto ad acquistare i suoi peti in barattolo e l'acqua sporca del suo bagno per un migliaio di dollari. Al TwitchCon, quando hanno finalmente avuto l'opportunità di incontrarla di persona dopo anni trascorsi a guardarla su uno schermo, alcuni di loro non hanno esitato a posizionarsi a carponi per farsi mettere (letteralmente) un piede addosso e, non paghi, immortalare l'indimenticabile momento con una fotografia. Sono in molti ad essersi uniti, tra il serio e il faceto, a questo particolare trend del TwitchCon. Non ci credete? Guardate gli scatti e il video in calce a questa notizia.