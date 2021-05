Amy Hennig, creatrice di Uncharted, al lavoro su un Action-Adventure tripla A

Dopo la chiusura di Visceral Games e con il gioco di Star Wars dello studio definitivamente cancellato, Amy Hennig, nota per aver contribuito alla nascita di Uncharted quando era in Naughty Dog, non si è persa d'animo ed ha subito trovato una nuova collocazione presso Skydance Media

Sebbene negli ultimi tempi non è mai stato reso noto su cosa stesse lavorando, adesso alcune indicazioni arrivano dal suo collega Todd Stashwick, anch'egli in forza a Skydance Media. L'autrice di Uncharted sarebbe adesso al lavoro su un Action/Adventure tripla A ancora avvolto nel mistero, come rivelato da Stashwick su Twitter annunciando la ricerca di nuovo personale per lo sviluppo del progetto: in particolare il team cerca un Senior animato engineer e un Senior software engineer che, come riportato nella proposta di lavoro, si occuperanno di "un Action-Adventure AAA single player e story-driven realizzato con l'Unreal Engine". Skydance punta inoltre ad avere un team per lo sviluppo di grandi progetti non troppo numerosi, in modo così da "mantenere i più alti livelli di familiarità, fiducia ed efficienza".

Amy Hennig è alla guida del team creativo di Skydance Media e questa può dunque essere l'occasione d'oro per tornare in scena con un progetto di ampia portata, nell'attesa di scoprire di cosa effettivamente si tratti. Negli scorsi anni, tuttavia, Amy Hennig ha definito ormai insostenibile lo sviluppo di giochi AAA: la speranza è che non si riveli così anche per la sua nuova produzione.