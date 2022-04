Amy Hennig, creatrice di Uncharted, al lavoro su un nuovo gioco di Star Wars

Amy Hennig torna al timone di un progetto incentrato su Star Wars: la creatrice di Uncharted, assieme al suo studio Skydance New Media, è infatti al lavoro su un nuovo gioco incentrato sullo storico franchise creato da George Lucas. A parte questa conferma, però, non ci sono dettagli maggiori.

La compagnia, infatti, si è limitata ad affermare che l'opera sarà "un Action/Adventure altamente cinematografico che racconterà una storia originale", senza però fare nessun accenno a una possibile finestra di lancio, né alle piattaforme che ospiteranno il gioco. Per la Hennig si tratta di una seconda chance con l'iconico brand: la game designer aveva già lavorato ad un ambizioso titolo basato su Star Wars quando era ancora parte di Visceral Games, ma la chiusura dello studio fece naufragare per sempre l'intero progetto.

"Ho spesso affermato quanto vedere l'originale Star Wars nel 1977 abbia sostanzialmente stravolto il mio cervello da dodicenne, plasmando indelebilmente la mia creatività e il mio futuro", afferma Hennig, dicendosi "euforica di lavorare nuovamente con LucasFilm Games per raccontare nuove storie interattive in questa galassia che amo".

Non si tratta dell'unico titolo che la famosa designer sta portando avanti: Skydance sta sviluppando un gioco tripla A basato sulla Marvel, sebbene anche su quest'altro lavoro al momento ci siano ben poche informazioni. Tornando a Guerre Stellari, si tratta dell'ennesimo progetto in lavorazione legato alla galassia lontana lontana, oltre ad altri già precedentemente confermati: per l'insider Jeff Grubb Star Wars Jedi Fallen Order 2 sarà annunciato a maggio 2022, durante la Star Wars Celebration che si terrà dal 26 al 29 di quel mese.