Amy Hennig: c'è un problema nell'industria se molti non finiscono i giochi singleplayer

Dopo aver affermato che Uncharted non sarebbe mai uscito se fosse stato commercializzato ai giorni nostri, l'autrice americana Amy Hennig ha discusso con i colleghi di IGN.com dei pericoli che sta correndo l'industria videoludica se non invoglia i giocatori a finire le avventure singleplayer.

Secondo quanto affermato dall'autrice dei primi tre capitoli dell'iconica serie di Uncharted, infatti, relegando a un ruolo marginale la narrazione rispetto al gameplay i produttori di videogiochi moderni forzano gli sviluppatori a offrire esperienze sempre più dispersive e, quindi, anonime: "L'idea che il nostro medium guardi con tranquillità al fatto che molte persone non vedranno mai l'intero arco della storia che stiamo raccontandogli coi nostri giochi, la trovo una cosa davvero strana. Non siamo più nell'epoca in cui potevamo fare videogiochi in uno spazio non indie da sei/otto ore di lavoro al giorno, senza dover necessariamente aggiungere modalità secondarie, servizi live e multiplayer".

La stessa Hennig, però, è consapevole del fatto che "questo genere di esperienze narrative interattive che hanno un inizio e una fine ben delineati hanno sempre meno successo". A inizio marzo, la famosa autrice di videogiochi ha approfondito l'argomento spiegando ai giornalisti di GamesIndustry.biz che, proprio per colpa dello scarso successo commerciale dei titoli esclusivamente singleplayer, lo sviluppo dei giochi Tripla A stia diventando insostenibile. E voi, cosa ne pensate delle considerazioni di Amy Hennig sui titoli singleplayer e sui videogiochi a sviluppo continuo (i cosiddetti Game as a Service o GaaS) come Anthem, The Division 2 o Destiny?