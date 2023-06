An Ankou: dagli autori di Foretales un nuovo action roguelike

La software house indipendente di Alkemi Games annuncia ufficialmente An Ankou, un interessate action roguelike sviluppato in collaborazione con PID Games e destinato ad approdare a luglio su PC.

La nuova esperienza interattiva firmata dagli autori di Foretales cala i patiti del genere in una dimensione roguelike piena zeppa di nemici da abbattere e di ambientazioni fantasy da esplorare, sullo sfondo di una versione alternativa della Gran Bretagna del diciannovesimo secolo.

Il compito dei giocatori è perciò quello di interpretare l'Ankou, un servitore della morte e ultima persona deceduta durante l'anno: il ritorno nel mondo terreno dell'Ankou passerà per la scelta di una delle tre classi selezionabili (Soldati, Medico o Suora), e con essa per la selezione degli equipaggiamenti da utilizzare per falciare le orde di demoni che hanno invaso il regno dei viventi.

La mappa di An Ankou è realizzata a mano e ricca di incontri casuali, boss impegnativi e segreti da scoprire, come pure di creature da abbattere per potenziare il proprio alter-ego. In calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video di presentazione di An Ankou, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action roguelike destinato ad approdare a breve su Steam. Qualora foste interessati, trovate una Demo di An Ankou su Steam.