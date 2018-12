Anaconda è il nome in codice del Dev Kit di Xbox Scarlett?

Jez Corden, insider molto vicino alla casa di Redmond, ha svelato il nome in codice del dev kit di Xbox Scarlett: secondo quanto riportato il kit di sviluppo della nuova console Microsoft è conosciuto come "Codename Anaconda".

Il dev kit di Xbox One X è conosciuto come Chuckwalla (una lucertola) mentre il nome in codice della console era Scorpio, Microsoft sembra dunque voler proseguire con la tradizione utilizzando nomi di rettili per i suoi nomi in codice.

Al momento ovviamente si tratta di una indiscrezione non confermata, che in ogni caso non svela molto riguardo la futura console targata Microsoft. Xbox Scarlett, secondo alcune indiscrezioni dovrebbe montare una GPU della famiglia di schede grafiche Navi e CPU AMD ZEN2 con tecnologia produttiva a 7 nanometri. Restiamo in attesa della presentazione ufficiale che secondo alcuni rumor potrebbe avvenire all'E3 2019, con lancio previsto tra la fine del prossimo anno e la seconda metà del 2020.