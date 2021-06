Anacrusis: un trailer svela l'FPS coop che sarà gratis su Xbox Game Pass

Nel corso del Summer Game Fest di Geoff Keighley c'è stato spazio anche per uno dei prossimi giochi che andranno ad arricchire sin dal lancio la libreria di Xbox Game Pass. Parliamo di Anacrusis, un particolare sparatutto in prima persona a base di creature aliene.

In Anacrusis una squadra composta da un massimo di quattro giocatori (il titolo include la possibilità di giocare da soli o online) può lottare contro gli alieni a bordo di un'enorme nave spaziale. La peculiarità del gioco consiste in un'IA che posiziona in maniera diversa in ogni partita sia gli oggetti che i nemici, rendendo così ogni match diverso da tutti gli altri.

Prima di lasciarvi al trailer ricco di sequenze di gameplay, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista entro la fine dell'anno corrente in esclusiva su PC (tramite Steam e Microsoft Store), Xbox One e Xbox Series X|S. Come accennato poco sopra, tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass su PC e console potranno scaricare il titolo senza costi aggiuntivi sin dal giorno di lancio.

Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi invitiamo a seguirlo su Steam attraverso la pagina ufficiale, la quale permette di aggiungerlo già alla lista dei desideri.