Analisi della conferenza Microsoft E3 2019: Xbox guarda al futuro con Scarlett, Halo Infinite e Project xCloud

La conferenza Microsoft all'E3 2019 è stata preceduta da numerosi rumor che hanno provveduto probabilmente ad alzare troppo l'asticelle delle aspettative: la casa di Redmond svela il suo futuro fatto di tanti nuovi giochi, Xbox Scarlett (in arrivo alla fine del 2020) e Project xCloud.

Con la preannunciata assenza di Sony e la scelta di Google di anticipare la fiera losangelina per ritagliarsi un proprio spazio comunicativo dedicato alla piattaforma in game streaming di Google Stadia, la missione prefissa dalla casa di Redmond non sembrava delle più difficili e così è stato, assumendo i contorni di un vero e proprio rigore a porta vuota.

Questo era, per Microsoft, la conferenza dell'E3 2019: l'occasione d'oro, il colpo da non sbagliare, il momento della rivalsa e della consacrazione... invece, come sono andate le cose?

Nella nostra Video analisi ripercorriamo così tutti gli annunci, le world premiere e le informazioni snocciolate dalla divisione Xbox di Microsoft durante l'ultima edizione dell'Electronic Entertainment Expo, tra il solido presente rappresentato dall'espansione costante di Xbox Game Pass e un futuro che, con Project Scarlett attesa a fine 2020, promette di essere quantomai radioso.