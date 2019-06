Secondo NPD, Nintendo dopo questo E3 sarà il publisher maggior successo per il 2019

Mat Piscatella, uno dei principali analisti di NPD, pubblica un report dell'E3 2019 per fare il punto sugli annunci della fiera losangelina e capire, così facendo, quali potrebbero essere i protagonisti di quest'anno videoludico.

Sulla scorta dell'andamento dei mercati azionari e delle reazioni avute tra il pubblico che ha assistito alle conferenze pre-E3 e si è recato presso gli stand della kermesse californiana, Piscatella considera Nintendo come l'azienda che più di ogni altra potrebbe ambire al ruolo di publisher di maggior successo del 2019.

In base ai trend attuali e alle previsioni collegate agli annunci dell'E3, l'analista NPD ritiene infatti che Nintendo Switch possa diventare la console più venduta del 2019 negli Stati Uniti, specie in funzione del presunto declino nelle vendite di Xbox One e PlayStation 4 in vista della next-gen.

La casa di Kyoto ha utilizzato il palcoscenico della manifestazione di Los Angeles come una vetrina per mostrare al grande pubblico tutti i videogiochi che esordiranno sulla propria console ibrida nel corso dei prossimi mesi, contribuendo così a rendere ancora più allettante l'offerta ludica della piattaforma tra kolossal destinati a calamitare le attenzioni dei fan come Pokemon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3 e Animal Crossing New Horizons.

Secondo Piscatella, quindi, Nintendo ha tutte le carte in regola per fronteggiare una concorrenza che, diversamente dallo scorso anno con l'uscita di titoli come Red Dead Redemption 2, non sembra essere in grado di oscurare la visibilità di Switch e della sua ludoteca, nonostante sia prevista l'uscita di tanti giochi dal sicuro successo come Borderlands 3 o Call of Duty Modern Warfare.