Analista IDC: Google Stadia non detterà gli standard hardware di PS5 e Xbox Scarlett

Discutendo di console next-gen e di Google Stadia, Lewis Ward della società di analisi IDC si è detto certo del fatto che Microsoft e Sony non si faranno influenzare da Google nello sviluppo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

La presentazione di Google Stadia, d'altronde, continua a tenere banco sui principali social, forum e siti videoludici, sia per l'oggettiva importanza della notizia (Big G che si tuffa nell'industria del gaming) che per la promettente tecnologia di streaming che sarà utilizzata dal colosso di Mountain View per portare nelle nostre case delle console virtuali da 10,7 Teraflops di potenza.

In riferimento alla potenza teorica di ciascuna piattaforma cloud di Stadia, Ward spiega che "guardare alle sole specifiche è sbagliato perchè non descrivono un prodotto fisico da acquistare ma i valori di potenza computazionale di una server farm massicciamente scalabile. Sono sicuro che Google potrebbe rendere disponibili 20 o 40 Teraflops di potenza di elaborazione per ogni istanza di gioco, se lo desiderassero. Ma sarebbe stupido".

Per l'analista IDC, infatti, all'aumento di potenza di Stadia corrisponderebbe "una drastica riduzione del numero massimo di flussi di gioco che potranno gestire, e poi nessuno sviluppatore sta considerando di creare titoli che hanno bisogno di tutta quella potenza di calcolo. Ma anche se esistessero giochi simili, sarebbe una pessima scelta commerciale realizzarli perchè l'unico posto in cui potrebbero venderli sarebbe su Stadia, una piattaforma con una base installata che al momento corrisponde esattamente a zero".

Quanto al confronto-scontro con PS5 e Xbox Scarlett, Ward spiega che, secondo il suo punto di vista, "nel 2020 è molto probabile che Sony, Microsoft e Google siano capaci di offrire dei servizi di gioco in cloud streaming. Non credo che le console next-gen di Sony e Microsoft usciranno prima del 2021 ma la loro potenza non sarà dettata da Stadia. Il vero punto è capire come il pubblico reagirà a Stadia e come Google saprà influenzare il comportamento dei giocatori offrendo un servizio di game streaming senza latenza su mobile e soprattutto in ambiente casalingo davanti alla TV".

Per un ulteriore approfondimento su Google Stadia, vi lasciamo a questo speciale di Alessandro Bruni che analizza rischi dubbi e potenzialità del nuovo servizio di game streaming di Big G atteso al lancio entro fine 2019.