Analista IDC: Xbox One X è la console mid-gen più convincente

Parlando ai microfoni di Gaming Bolt , l'analista IDC Lewis Ward si è espresso sulle console mid-gen, dicendo la sua su. Stando alle sue parole, soltanto la piattaforma Microsoft può essere considerata una console di 8.5 generazione.

"PS4 Pro è per lo più un'operazione di marketing. Non è come Xbox One X in termini di incremento della potenza. È fondamentalmente un aggiornamento della console standard, Sony si è limitata a ottimizzare alcune componenti interne ottenendo un boost delle prestazioni pari al 10%. Xbox One X è una riprogettazione molto più drastica ed è almeno il 40% più potente rispetto alla PS4 o agli SKU iniziali di Xbox One. Xbox One X sarà in grado di gestire con disinvoltura VR e AR, anche se Microsoft aspetterà di puntare su queste tecnologie finché non ci sarà un buon software dedicato - e questo riguarderà principalmente lo sviluppo di app per PC Win10.

Xbox One X alla fine non eseguirà solo il contenuto preesistente di Xbox One, e non biasimo Microsoft per essersi trattenuta un po’ fino ad ora (ne riparleremo tra il 2018 e il 2019). In sintesi, Xbox One X è una console di 8.5 generazione. PS4 Pro non lo è." argomenta l'analista.

Cosa ne pensate delle considerazioni di Lewis Ward? Ricordiamo che lo stesso Ward aveva parlato qualche giorno fa anche delle console di prossima generazione e delle previsioni di vendita riguardanti PlayStation 4.