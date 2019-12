Un analista si scusa per aver pronosticato il fallimento di Ring Fit Adventure

Come i fan di Nintendo sicuramente sanno, alle periferiche e ai giochi più innovati di solito serve un po' di tempo per imporsi. È successo anche con il recente Ring Fit Adventure, un curioso mix tra un gioco d'avventura e un fitness game che sembra rendere omaggio all'epoca Wii con un hardware dedicato.

Dopo le vendite deludenti della prima settimana, Hideki Yasuda, un analista giapponese dell'ACE Research Institute, ha affermato che il gioco sarebbe diventato un fallimento. Le cose, tuttavia, sono andate ben diversamente: Ring Fit Adventure si è a poco a poco imposto sul mercato, arrivando ad occupare la terza posizione dei giochi più venduti in Giappone nella settimana pre-natalizia e a vendere un totale di 443 mila copie nel solo paese del Sol Levante. Un risultato già eccellente, che con tutta probabilità è ulteriormente migliorato durante i giorni festivi.

Di conseguenza, con una mossa che ha dell'inedito nel mondo dell'analisi videoludica, Yasuda si è scusato con i suoi clienti per aver mal interpretato i segnali e aver sentenziato erroneamente, e in maniera troppo prematura, il fallimento del gioco. Ring Fit Adventure, ricordiamo, è venduto in esclusiva per Nintendo Switch al prezzo consigliato di 79,99 euro.