Analista: Xbox One ha venduto circa 35 milioni di unità, One X meglio di PS4 Pro negli USA

Stando alle parole del noto analista Daniel ‘ZhugeEx’ Ahmad sarebbe arrivata a circa 35 milioni di unità vendute in tutto il mondo. A parità di tempo, invece,avrebbe ottenuto risultati migliori dinegli Stati Uniti.

Intervenendo sul forum di ResetEra, Daniel Ahmad ha dichiarato di essere a conoscenza degli ultimi dati di vendita NPD non ancora divulgati, secondo i quali Xbox One X avrebbe venduto più di PlayStation 4 Pro negli Stati Uniti a parità di tempo. Tirando le somme, inoltre, la famiglia di console Xbox One dovrebbe essere arrivata a circa 35 milioni di console vendute in tutto il mondo.

Nell'attesa che i dati vengano confermati ufficialmente, vi ricordiamo la console Microsoft ha ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema proprio pochi giorni fa.