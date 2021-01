Gli analisti ne sono convinti: il 2021 è l'anno di Nintendo Switch Pro

Ormai da anni si vocifera dell'arrivo di Switch Pro, una versione rivisitata dell'ibrida della grande N che verrebbe lanciata sul mercato forte di una componentistica hardware superiore rispetto al modello standard e, naturalmente, a quello Lite.

Trascorso così tanto tempo da quando i primi rumor hanno iniziato ad inseguirsi, in tanti hanno ormai perso le speranze di poter mettere le mani su una versione più performante di Nintendo Switch. Tuttavia, alcuni analisti di mercato si sono detti convinti che il 2021 potrebbe essere davvero l'anno buono per lanciare Switch Pro:

"La mia previsione vede l'arrivo di un dispositivo potenziato pensato per il 4K da parte di Nintendo entro il prossimo anno fiscale", ha dichiarato Dr Serkan Toto di Kantan Games durante un'intervista condotta da GamesIndustry.biz dedicata ai pronostici di mercato per il 2021.

Dello stesso parere è Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis: dopo aver escluso in passato l'arrivo di Switch Pro, l'analista ritiene che alla luce dell'arrivo della next-gen e del progresso tecnologico, la console potenziata sarebbe sensata all'interno dell'attuale scenario di mercato: l'anuncio della console è stato dunque incluso fra i suoi personali pronostici annuali.



Meno d'accordo si è invece dichiarato il noto Mat Piscatella di NPD Group, che continua a vedere nel nuovo modello della console una possibilità poco concreta.

Nintendo è stata molto abile a mantenere il proprio riserbo circa i suoi eventuali piani riguardanti Switch Pro. Nell'ultimo commento rilasciato alla stampa, il presidente Doug Bowser non ha voluto sbottonarsi più di tanto, dichiarando semplicemente che Nintendo continua a guardare con costante interesse all'evoluzione della tecnologia in campo videoludico. Secondo un report di Bloomberg, in ogni caso, la console esiste e supporterà la risoluzione 4K.